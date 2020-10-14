حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية غامضة وصبورة وراضية عن نفسها بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.