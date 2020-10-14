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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:30 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بحبه للمرح وسعيه لامتلاك الحرية في حياته الشخصية والمهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

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