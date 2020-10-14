بايدن يستميل الناخبين المسنين وترامب يتهمه بإخافتهم

انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إدارة خصمه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، لأزمة كورونا، في سعي لاستمالة كبار السن في الولاية من الذين صوتوا لترامب في 2016.

وقال "بايدن" خلال جولة في فلوريدا، إن "ترامب" يعتبر المسنين "عبئاً" و"يمكن نسيانهم".

وجاءت زيارة بايدن، للولاية التي يحتدم فيها الصراع، بعد يوم من زيارة ترامب، لفلوريدا في أول فعالية له خارج واشنطن منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وقال بايدن، الذي كان يتحدث أمام نحو 50 شخصاً في مركز اجتماعي في مقاطعة برووارد في جنوب فلوريدا، إن ترامب رفض بتهور الخطر الذي شكله الفيروس للسكان المهددين، وأضاف أن "طريقة إدارته للجائحة فوضوية، مثلما هي حال ولايته الرئاسية".

وانتقد "بايدن" تصريحات سابقة لترامب حول الفيروس الذي أودّى بحياة 215 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم مسنّون كثر، قال فيها إن الفيروس "لا يصيب أحداً تقريباً".

وقال نائب الرئيس السابق، الذي وضع كمامة واقية طوال خطابه: "أنتم قابلون للاستهلاك، أنتم قابلون للنسيان، انتم لا أحد تقريباً. هكذا يراكم ترامب".

ومن شأن تفوق بايدن على ترامب في فلوريدا أن يلحق ضرراً بالغاً بفرص الرئيس الحالي في الفوز بفترة ولاية ثانية، وتبين معظم استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً تقدم المرشح الديمقراطي بين المجموعات السكانية الرئيسية في الولاية، لاسيما المسنين.

وفاز ترامب بالولاية في انتخابات 2016، بفارق 1.2 نقطة مئوية. وحطم التصويت المبكر قبل يوم الانتخاب في الثالث من نوفمبر الأرقام القياسية في أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدلى أكثر من 11.8 مليون ناخب بأصواتهم إلى الآن، من بينهم أكثر من 1.6 مليون ناخب في فلوريدا، حسب بيانات مشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا.

واتهم بايدن (77 عاماً)، ترامب (74 عاماً)، بأنه يريد تقليص برنامج مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، وهو اتهام نفته حملة ترامب، قائلة إن بايدن يحاول "إخافة كبار السن لدواع سياسية".