ميناء الإسكندرية: تعويضات مالية لـ 52 أسرة متضررة من كوبري 54

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء صرف تعويضات مالية لـ 52 أسرة تضررت من إنشاء كوبري 54، الذي يربط الميناء بالطريق الساحلي الدولي.

وأضاف في كلمته خلال ترأسه جلسة تشاور مجتمعي، اليوم الأربعاء، لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية علي مساحة 400 فدان علي ترعة النوبارية، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لإضافة ظهير لوجيستي لميناء الإسكندرية ضمن خطة التوسع الأفقي، منوهًا إلى أن الميناء سوف يتحمل أية تعويضات للمتضررين من ذلك التوسع.

وأكد أن المنطقة اللوجستية سوف تستوعب زيادات الأرصفة وحجم التداول التي تضاف إلي الميناء نتيجة المشروعات الجديدة كالمحطة متعددة الأغراض، ورصيف 3/85 وغيرهم.

ولفت إلى أن المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها تقع في مكان استراتيجي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ تبعد عن أرصفة الميناء مسافة كيلو متر تقريبا، فضلا عن قربه من الطرق السريعة وقرية البضائع بمطار برج العرب والموانئ الجافة والنقل النهري

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى وضع خطة بيئية تتضمن 4 مراحل، للحد من الآثار السلبية لإنشاء المنطقة اللوجستية، مثل الضوضاء وحركة المعدات وانسكاب الزيوت والوقود وغيرها.