الدولار يغلق تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار

استقرت أسعار صرف الدولار خلال انتهاء التعاملات اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، بعد انخفاض أسعاره أمس الثلاثاء، بقيمة قرش عقب استقراره، إذ استقر عند 15.65 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، متوافقا مع سعر الصرف في البنك الأهلي المصري.

وأقل سعر لصرف الدولار، سجلهما البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB، إذ سجل بهما مبلغ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة قرشين في البنك الأهلي المصري ليسجل 4.19 مقابل 4.17 أمس، كما سجل 4.20 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي بقيمة قرشين خلال بداية التعاملات اليومية في البنك الأهلي المصري ليسجل 4.28 بدلا من 4.26، كما سجل 4.28 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل الدينار الكويتي خلال التعاملات اليومية في البنك الأهلي المصري مبلغ 51.51 جنيه، كما سجل 51.40 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وارتفع سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم خمس قروش مقارنة بسعره خلال تعاملات أمس، حيث سجل 18.50 جنيه مقابل 18.45 جنيه أمس، كما سجل 18.48 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل 20.38 جنيه بدلا من 20.40 جنيه، كما سجل مبلغ 20.36 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، مع توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو بيعًا وشراءً.