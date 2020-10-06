227 مرشحا في الكشوف النهائية لانتخابات "النواب" بالقليوبية

أعلنت لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب والذين سيخوضون السباق الانتخابى على 16 مقعدا فرديا تم تخصيصها في 6 دوائر بالمحافظة وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

فيما استقبلت المحكمة تنازلا رسميا من المرشح نجيب لطفي فردي مستقل بدائرة شبرا الخيمة ليصبح إجمالي المرشحين المقرر خوضهم المنافسة 227 مرشحا بالدوائر الانتخابية الست بالمحافظة بينهم 21 امرأة بعد استبعاد 15 مرشحا بسبب التجنيد والكشف الطبي وتعاطي المواد المخدرة وعدم استيفاء الأوراق الرسمية للترشح.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 34 مرشحا بينهم سيدتان، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهي الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى في السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 57 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 41 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بكافة الدوائر الست 227 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).