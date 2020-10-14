6 نواب ببرلمان 2015 في الدقهلية لن تراهم في المجلس المقبل

تغير شكل الصراع والمعارك الانتخابية في دوائر الدقهلية، بعد خروج 6 نواب تمكنوا من حسم المقعد لصالحهم في عام 2015، علاوة على تحول 5 نواب من المنافسة على المقاعد الفردية إلى القائمة، لتخلو المنافسة على المقاعد من 11 نائبا تمكنوا من حسمها قبل 5 سنوات ليدخل في المنافسة مرشحون آخرون.

واختفى من المنافسة هذه الدورة كل من النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن دائرة بندر المنصورة، والإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة طلخا ونبروه والذي حسم المقعد في 2015، إلا أنه جرى إسقاط عضويته من المجلس، وفي نفس الدائرة لم يتقدم للترشيح أيضا النائب فؤاد البدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، لتخلو الدائرة من اثنين من أقوى المنافسين بها.

وفي دائرة شربين لم يتقدم النائب فوزي رزق الشرباصي، وكذلك النائب علي فتحي عساسة، عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة والمطرية، وأخيرا النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر، والذي احتفظ بمقعده لعدة دورات سابقة، إلا أنه هذه الدورة فضل الدفع بابنته الدكتورة شيماء محمود نبيه ضمن مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وخلت المنافسة على المقاعد الفردية من 5 نواب، والذين ترشحوا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وهم: النائب يسرى فهمى المغازي إبراهيم، والنائب محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدي، والنائب هشام صلاح أحمد الحصري، والنائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، والنائب أحمد إبراهيم محمد العوضي، والذين كان لهم تأثير كبير في المنافسة على المقاعد الفردية ليتركوا المجال لمنافسين آخرين يحاولون الوصول إلى البرلمان.

ويواصل المنافسة على المقاعد الفردية كل من النائب أحمد الشرقاوي بالمنصورة، وثلاثي دائرة مركز المنصورة النائب خالد حماد، والنائب السيد حجازي، والنائب محمد عقل، والمخصص لها مقعدان فقط، وسيخرج منهم واحد على الأقل، كما يستمر في المنافسة بدائرة طلخا النائب بسام فليفل منفردا وينافسه 46 مترشحا آخرين.

وبعد ضم دائرتي "دكرنس وشربين" أصبح النائب إيهاب السلاب وجها لوجه من النائب مكرم رضوان، والنائب أسامة أبو المجد، وفي دائرة بلقاس يتنافس النائبان وحيد قرقر، مع النائب إلهامي عجينة، ويستمر النائب أحمد الخسب في دائرة أجا بمفرده من مجلس 2015 وينافسه 28 مترشحا أخرين.

ويستمر 3 نواب في دائرة ميت غمر في المنافسة والذين سيخرج منهم واحد أو أكثر من المجلس القادم وهم النائب مرتضي منصور، والنائب بدوي عبد اللطيف، والنائب أسامة راضي، لأن الدائرة مخصص لها مقعدين فقط، ويتنافس بالدائرة 36 مترشحا.

وتبقي 3 دوائر يستمر في الترشح بهم نائب وحيد بكل دائرة من مجلس 2015 وهي دائرة السنبلاوين ويستمر بها النائب أحمد همام في دائرة السنبلاوين، بعد انتقال اثنين من نوابها إلي مرشحي القائمة الوطنية، ويتنافس بها 30 مترشحا، ودائرة المنزلة والمطرية ويستمر بها النائب محمد العتماني، وينافسه 26 مترشحا، وأخيرا دائرة منية النصر وتستمر بها النائبة أمال طرابية، و ينافسها بها 26 مترشحا

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.