بعد الإعلان رسميا عنها.. مواصفات وإمكانيات جاكوار F-TYPE الجديدة

عقب الإعلان رسميًا عن الموديل الجديد من سيارة "جاكوار F-TYPE" الرياضية ذات المقعدين والتصميم الرياضي الفاخر، ترصد "الوطن" أهم تفاصيل وإمكانيات السيارة الجديدة، حسب البيان الصادر من الشركة المصنعة.

- تتوافر السيارة بخيارات (رباعية وسداسية وثمانية) الأسطوانات، وجميعها تتوافق مع تقنية ناقل الحركة ثماني السرعات "كويك شيفت" (Quickshift)، إضافة إلى تحكم يدوي كامل باستخدام ناقل الحركة "سبورت شيف" (Sportshift) أو المقابض المرفقة بعجلة القيادة.

- تتضمن المحركات المتوفرة لسيارة "F-TYPE" الجديدة كلاً من المحرك رباعي الأسطوانات بقوة 300 حصان وتقنية الشحن التوربيني، وسداسي الأسطوانات بقوة 380 حصان وتقنية الشحن الفائق، وثماني الأسطوانات بقوة 575 حصان، وجميعها مزودة بأنظمة العادم النشط، والذي يمكن أن يصبح قابلاً للتبديل كميزة اختيارية أو أساسية.

- عند اختيار المحرك ثماني الأسطوانات بقوة 575 حصان بتقنية الشحن الفائق تضاف ميزة "الانطلاقة الصامتة" الجديدة، والتي تضمن صوتاً أكثر قوة ونقاءً، حيث تبقى الصمامات الجانبية المشغلة كهربائياً في كاتم الصوت الخلفي مغلقة إلى أن تفتح أوتوماتيكياً تحت الضغط.

- يزداد ما يقدمه نظام الدفع الكلي مع محرك "F-TYPE R" ثُماني الأسطوانات، ليصل إلى قوة تبلغ 575 حصان وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر (مقارنة بـ550 حصان و680 نيوتن متر).

- تسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س، خلال 3.7 ثواني فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س وهي محددة إلكترونيًا.

- وتجتمع مصابيح "بيكسل LED" الأمامية مع أضواء الإشارة النهارية التي تأخذ شكل حرف "J" المرسوم بخط فني، والغمازات المذهلة، لتندمج بشكل مثالي مع غطاء المحرك ذو الشكل الصدفي، والمستوحى من السيارة الرياضية متعددة الأغراض فائقة الأداء والكهربائية بالكامل "جاكوار I-PACE"، مع حروف جاكوار حادة المظهر المفصلة على خلفية مخططة.

- يوفر عداد "TFT" عالي الدقة بقياس 12.3 بوصة القابل للتخصيص عدة خيارات بالنسبة لما يظهره، بما في ذلك وضعية الخريطة الكاملة، وتحتوي الوضعية القياسية على عداد مركزي كبير لعدد دورات المحرك.