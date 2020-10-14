التأمين إجباريا على 83 سيارة كهربائية و7034 هجينة خلال سبتمبر

أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تقريرها عن شهر سبتمبر الماضي، والخاص بالمركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها في جميع وحدات مرور مصر.

وذكر التقرير أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمين إجباري بلغت617868 مركبة، تم الترخيص لها في 198 وحدة مرور.

وحسب البيانات الصادرة من المجمعة، وصل عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريًا وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 83 مركبة، من بينها 8 سيارات كهرباء (ملاكي)، و74 ترخيص مؤقت، وسيارة أتوبيس عام.

كما تم التأمين إجباريًا على 32 سيارة غاز طبيعي، من بينها 6 سيارات (ملاكي)، و3 سيارات نقل، و6 سيارات أجرة، وسيارة أتوبيس خاص و16 أتوبيسًا عامًا.

وأشار التقرير إلى المركبات التي تعمل بالسولار ووصل عددها إلى 108835 مركبة، مقابل 7034 سيارات هجينة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، من بينها 1035 ملاكي، و5885 أجرة.

وأوضحت البيانات في تقرير شهر سبتمبر 2020، أن مخزون السيارات من إنتاج 2018 انتهى، حيث أورد التقرير أن عدد المركبات من إنتاج 2019 بلغت 4046 مركبة من بينها 427 سيارة (ملاكي)، و3170 دراجات نارية، و321 سيارة أجرة، و87 نقل، و14 أتوبيسًا عامًا، و3 مقطورات، و7 معدات ثقيلة

أما عن طرازات 2020 فبلغ عددها 27484 مركبة، من بينها 6874 سيارة (ملاكي)، و15177 دراجة نارية، و38865 أجرة، و719 نقل، و291 أتوبيس خاص.

أما طرازات 2021 فقد بلغت عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريًا وتم ترخيصها 16640 مركبة، من بينها 13322 سيارة (ملاكي)، و261 دراجه نارية، و2374 نقل، و303 أتوبيسات خاصة، و40 أتوبيسًا عامًا.