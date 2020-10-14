"جريمة المقر الانتخابي" بأسيوط.. علاقة آثمة وراء مقتل المجني عليه

"علاقة آثمة" كانت السبب الرئيسي وزراء مقتل شاب داخل مقر الحملة الانتخابية للمرشح "محود أبو زيد" بمركز أبو تيج في أسيوط، بعد تكثيف المباحث الجنائية جهودها لفك لغز الجريمة.

وكشفت التحريات أن القتيل "حسام فتحي علي" وشهرته "أحمد" 25 عامًا، مقيم بقرية "دوينة" طلب من المرشح الانتخابي الإنضمام إلى حملته، فوافق الأخير وجعله مسئولا عن الحملة ومقره الانتخابي الكائن بمدينة أبوتيج، إلا أن القتيل خان الثقة وحوّل المقر الانتخابي إلى مكان للقاء عشيقته المتزوجة من آخر.

غياب العشيقة المتكرر عن منزل الزوجية كان سببا لشك زوجها في سلوكها، ما دفعه إلى تتبعها ليكتشف علاقتها بشاب يسكن بذات القرية فأخبر الزوج شقيقها بما توصل إليه من معلومات، فقررا تتبعها يوم وقوع الجريمة، حيث إتفق الطرفان "القتيل وعشيقته"على اللقاء مساءً بمدينة أبو تيج، وأثناء ذهابها معه للمقر ليلا تتبعها زوجها وشقيقها وانتظرا حتى دخلت الشقة وقاموا بطرق الباب وفور فتح القتيل باب الشقة وجد الزوج وشقيق عشيقته أمامة ولاذت العشيقة بالفرار فيما إنهالا عليه بالضرب وهشما رأسه ثم ذبحاه.

تعود القضية إلى إخطار تلقاه مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لقسم شرطة أبو تيج من "محمود عبدالله محمود" من قرية "باقور" وعضو الحملة الانتخابية للمرشح "محمد أبوزيد " فردي مستقل، بالعثور على جثة "حسام فتحي علي" وشهرته "أحمد" 25 سنة، مقيم بقرية "دوينة" مذبوحا ومصاب بتهتك في الرأس، بالمقر الانتخابي للمرشح "محمد أبوزيد" بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري، بجوار مطعم "عباد الرحمن".

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث فرع الجنوب، برئاسة المقدم أحمد حربي وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى "الإيمان"، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد عاصم أن المجني عليه من أبناء عائلة "عربى"، بقرية "دوينة"، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح ورصدت كاميرات المراقبة فتاة تخرج مسرعة من العمارة.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه على علاقة آثمة بجارته المتزوجة وفورعلم زوجها وشقيقها بالعلاقة تربصا لهما ةقتلا المجني عليه بينما لاذت الزوجة بالفرار فور رؤيتها لزوجها وشقيقها وتركت هاتفها المحمول وتم ضبط الهاتف المحمول وإلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن السلاح المستخدم "آلة حادة" وذكرا أن المرشح لا علاقة له بالواقعة، وجرى إخلاء سبيل من ألقى القبض عليهم وقت إكتشاف الواقعة.

وذكر مصدر أمنى لـ"الوطن" أن المتهمين قاما اليوم بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة و جارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.