استغل مقر المرشح للقاء عشيقته.. كشف غموض مقتل عضو حملة انتخابية بأسيوط

نجح فريق ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، بمديرية أمن أسيوط في كشف غموض واقعة العثورعلى جثة شاب من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح "محمد أبوزيد"، فردي مستقل، مقتولاً داخل المقر الانتخابي بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري، بجوار مطعم "عباد الرحمن"، حيث تبين أن المجني عليه على علاقة آثمة بجارته المتزوجة وكان يستغل المقر الانتخابى للمرشح لملاقاة عشيقته فيه وفور علم زوجها وشقيقها بالعلاقة التى بينهما تربصا لهما وقتلوه.

وتعود القضية إلى تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ من "محمود عبدالله محمود"، من قرية "باقور"، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح محمد أبوزيد بالعثور على جثة "حسام فتحي علي" وشهرته "أحمد" 25 سنة، مقيم بقرية "دوينة" مذبوحا ومصاب بتهتك في الرأس، بالمقر الانتخابي للمرشح "محمد أبوزيد" بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري، بجوار مطعم "عباد الرحمن".

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث فرع الجنوب، ومباحث القسم إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى "الإيمان"، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث القسم أن المجني عليه من أبناء عائلة "عربى"، بقرية "دوينة"، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح ورصدت كاميرات المراقبة رصدت فتاة تخرج مسرعة من العمارة.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه على علاقة آثمة بجارته المتزوجه وفور علم زوجها وشقيقها بالعلاقة التى بينهما تربصا لهما وأثناء ذهابها معه تتبعها زوجها وشقيقها وتم دخول العمارة من جنب الحائط حتى لا ترصدهما كاميرات المراقبة وأثناء فتح القتيل باب الشقة وقعت مشادة بينهم وبين الضحية فتم ضربه بأداة حديدية على رأسه وقطع رقبته بسكين وتم تقطيع مبلغ مالى بجوارة بحيث يبعدون المباحث عن القصة الحقيقية ويثبتون أن الحادث لخلاف مع صديقه.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشدوا عن السلاح المستتخدم "آلة حديدية" وذكروا أن المرشح لا علاقة له بالواقعة كما تم إخلاء سبيل عن جميع الذين ألقى القبض عليهم وقت إكتشاف الواقعة.

وذكر مصدر أمنى لـ"الوطن" أن المتهمين سيقومون اليوم بتمثيل الجريمة.