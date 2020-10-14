برعاية الرئيس.. الشباب والرياضة تعلن النتائج النهائية لأولمبياد الطفل

انطلقت اليوم، المنافسات النهائية لـ أولمبياد الطفل المصري، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة محافظات "المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، القليوبية، الجيزة، بورسعيد، المنيا، كفر الشيخ، أسيوط، مطروح، الغربية، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، شمال سيناء، القليوبية، والبحر الأحمر"، في منافسات "الكاراتيه، التايكوندو، كرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة، وألعاب القوي، دفع الجلة، كرة القدم، وكرة اليد"، وغيرها من الألعاب.

التنشئة السليمة للطفل.. والاهتمام بالتربية البدينة والصحية أهم أهداف الأولمبياد

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً ففي منافسات كرة السلة بنات حصلت محافظة الجيزة على المركز الأول.

وحصدت الإسكندرية المركز الثاني، فيما حصدت محافظة بورسعيد المركز الثالث، وفي منافسات كرة السلة بنين حصلت محافظة الإسكندرية على المركز الأول، والمنيا على المركز الثاني، وكفر الشيخ علي المركز الثالث، وفي منافسات كرة القدم الخماسي بنين حققت محافظة أسيوط المركز الأول، ومطروح المركز الثاني والغربية المركز الثالث.

الإسكندرية تحصد المركز الأول في منافسات الخماسي بنات

فيما حققت محافظة الإسكندرية المركز الأول في منافسات كرة القدم الخماسي بنات، وجاءت الغربية في المركز الثاني، والمنيا في المركز الثالث، وفي منافسات كرة اليد بنين حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول، وجاءت الدقهلية في المركز الثاني، والإسكندرية في المركز الثالث.وفي الألعاب الفردية 100 متر عدو بنين حقق المركز الأول بني سويف، والمركز الثاني الشرقية، والمركز الثالث القاهرة، وفي منافسات 100متر عدو بنات حقق المركز الأول الإسكندرية، والمركز الثاني شمال سيناء، والمركز الثالث القليوبية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي، وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.