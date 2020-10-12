"الشباب والرياضة" تختار أفضل 200 ناشئ في اختبارات مشروع الموهوبين 

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومي للموهوبين في كرة القدم "نجوم مصر"، والذى تنفذه بالتعاون مع شركة "ستار لاب" الهولندية المتخصصة في مجال تطوير الرياضة، وجمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية، وفق أسس ومعايير علمية.

وخضع 1100 شاب في المرحلة العمرية من 6 حتى 18 عاماً للاختبارات التي أجرتها إدارة المشروع بمركز شباب الجزيرة خلال شهري يناير ومارس من العام الجاري، حيث تم اختيار 200 شاب يمثلون أفضل المواهب الذين تقدموا للاختبارات منهم 11 لاعباً تم توقيع عقود رعاية لهم نظراً لحصولهم على أعلى تقييم في الاختبارات وهو "3 نجوم".

وتقيم وزارة الشباب والرياضة تدريبات أسبوعية للاعبين الخاضعين للتدريب بمركز شباب الجزيرة كأول مركز يستضيف تدريبات المشروع، والتي انطلقت يوليو الماضي، وذلك بمشاركة مدربين متخصصين منهم ديفيد هوبسون كبير مؤسس جمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية، وديفيد وايت هاوس رئيس أكاديمية الناشئين بنادى مانشستر يونايتد، وإشراف مباشر من الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني المصري للمشروع.

إقامة 16 مركزاً للمشروع في المحافظات لانتقاء الموهوبين

ومن المقرر أن يصل المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين "نجوم مصر" إلى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث من المستهدف إقامة 16 مركزاً للمشروع في مراكز جغرافية تغطي كامل المحافظات.

ويخضع المقبلون على المشاركة للاختبارات والقياسات الفسيولوجية؛ لتحديد الموهبة، يليها مرحلة التدريب، وصقل المهارات، وسيتم الإعلان عن المشاركة في كل محافظة على حدة قبل انطلاق المشروع بها بفترة كافية.

استمرار اختبارات الموهوبين بمركز شباب الجزيرة

وفى ذات السياق، أعلنت إدارة المشروع عن استمرار الاختبارات بمركز شباب الجزيرة وعلى الراغبين من الناشئين المشاركة به شراء استمارة الاشتراك المتوفرة بمركز شباب الجزيرة، أو من خلال الدخول على الموقع الاليكتروني للمشروع وتسجيل البيانات المطلوبة www.starsofegypt.com

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أن مشروع نجوم مصر يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الوزارة؛ لانتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل باعتبارهم أبطال المستقبل، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف الموهوبين، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

وأشاد وزير الرياضة بمشاركة الخبراء والمدربين الأجانب فى فعاليات مشروع "نجوم مصر" بالتعاون مع المدربين المصريين المتخصصين بما يساهم في تبادل الخبرات، ويضمن اختيار الموهوبين طبقاً للمعايير الدولية فى كرة القدم، متوقعاً أن يفرز المشروع نجوماً في لعبة كرة القدم على غرار نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح.