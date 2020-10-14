عضو "الشيوخ" يطلق مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين بقنا

أطلق عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا النائب أسامة الهواري، قبل حلف اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ، مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين بجميع المراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية "صناعي- تجاري- زراعي"، بجميع مراكز المحافظة.

وقال "الهواري"، إن المبادرة جاءت لتعظيم دور التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، وانطلاقا من مسئوليتنا الاجتماعية، وواجبنا الوطني، لمساندة الدولة المصرية ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد أن وضع التعليم على أولويات اهتمامه وتوفير كل الدعم له، لكون المحرك الأول للتقدم والرقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة ستنطلق من مراكز شمال المحافظة "أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف حتى مركز نقادة جنوب غرب المحافظة"، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ، ورموز المجتمع القنائي، ورجال الأعمال، للمساهمة والمشاركة في تفعيل المبادرة، منوها بتبنيه لكل الطلاب أصحاب المهارات في كل المجالات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دعم مثل تلك المبادرات الخيرية، التي تهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالمديرية لإعداد الكشوف الخاصة بالطلاب غير القادرين بجميع المراحل التعليمية بكل إدارة على مستوي المحافظة، والتنسيق الكامل لتفعيل المبادرة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.