عاجل.. رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "ردع 2020" بالمنطقة المركزية

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "ردع- 2020"، التى تنفذها وحدات من المنطقه المركزية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتستمر المناورة لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي، لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمنت مراحل المشروع، تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك والفتح، ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية، واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، ظهر خلال المرحلة، ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية، مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للعناصر المشاركة، مقدماً لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية، التي لا تعرف المستحيل.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة، أثناء سير المعركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.