مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:05 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 15 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:57
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء 06:41
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:36
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:01
أذان المغرب 05:28
أذان العشاء 06:47
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:28
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:54
أذان المغرب 05:21
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:31
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:58
أذان المغرب 05:25
أذان العشاء 06:42
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:57
أذان المغرب 05:25
أذان العشاء 06:40