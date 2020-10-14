مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:30 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:57
أذان المغرب 05:25
أذان العشاء 06:42
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:35
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:02
أذان المغرب 05:29
أذان العشاء 06:48
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:28
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:55
أذان المغرب 05:23
أذان العشاء 06:40
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:31
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 02:59
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:43
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:28
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:58
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:41