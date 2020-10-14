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محمود مسلم

انتصار السيسي من معرض تراثنا: تحية شكر للأيدي المصرية المبدعة

كتب:

محمود البدوي
05:52 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورًا لها من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "انتصار": "سعدت اليوم بوجودي في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري، وأصالة الشخصية المصرية، وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وتابعت: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج، في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

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