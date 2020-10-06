انتصار السيسي في ذكرى أكتوبر: رحم الله كل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي منشورًا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقالت قرينة الريس في منشورها: "يظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا، بل كان مثالًا على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام".

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن".

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خطابًا للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، كما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

ووضع الرئيس السيسي، أمس، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.