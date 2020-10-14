طلاب لـ محافظ كفر الشيخ: فضلنا مجموعات التقوية على الدروس الخصوصية

أكد طلاب إحدى مدارس إدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ، انضمامهم امجموعات التقوية نظرا للاهتمام الذي توليه المدرسة بهم، وأشاروا خلال زيارة المحافظ، اللواء جمال نور الدين، للمدرسة، رفضهم مراكز الدروس الخصوصية في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم اتخاذ تلك المراكز الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، عددًا من مدارس إدارة شرق التعليمية، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة ووجه إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية .

ويبلغ عدد المدارس بالمحافظة 2210 مدرسة، تضم 43228 معلماً، و850739 طالباً، وجرى مراجعة جاهزية مدارس التعليم العام والفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الطلاب بالفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالباً وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحه.

وتجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع استخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.