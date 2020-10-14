مدارس كفر الشيخ تتأهب لاستقبال الدراسة بـ"الصيانة والتطهير"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة ، موجهاً إلى ضرورة متابعة حالة النظافة العامة ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأكد "نور الدين" في تصريح له اليوم، أن عدد المدارس بالمحافظة يبلغ 2210 مدرسة، تضم 43228 معلماً ،و850739 طالباً، لافتًا إلى إصداره توجيهات بمراجعة جاهزية مدارس التعليم العام والفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الطلاب بالفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالباً وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحه.

وتجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع استخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على انتهاء المدارس من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية، وتم دهان الديسكات والحوائط بألوان مبهجه ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير خزانات المياه ورفع كفاءة دورات المياه والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق .

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الانتهاء من نشرات النقل والندب للمدرسين وسد العجز في مختلف المواد الدراسية، بجانب وضع الجداول المدرسية لكل مدرسة حسب ظروفها وفقًا لقرارات معالي وزير التربية والتعليم وقد تم الانتهاء من جميع الجداول المدرسية وتسليمها إلى الادارت التعليمية التي بدورها قامت بتسليمها لمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، مشددة على الانضباط التام في كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وتنفيذ مجموعات التقوية بجميع المدارس مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم.