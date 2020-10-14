نور الدين: كفر الشيخ تتلقى دعما من "معلومات الوزراء" لتطوير الخدمات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على التعاون بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء؛ لتطوير البوابة الرسمية للمحافظة، باعتبارها الموقع الرسمي لها؛ لتكون واجهه للمستثمر والمواطن والموظف والسائح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستتلقى الدعم الكامل من مركز المعلومات، لجميع الإدارات التابعة للمحافطة، وتدريب العاملين بمراكز المعلومات.

حاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور نائبه، عمرو البشبيشي، ولجنة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، المشرف العام على مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والدكتور ياسر عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة لتنمية الاعمال، ومدحت البكري، المدير التنفيذي لقطاع نظم المعلومات، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ لشؤون التسويق والاستثمار ومتابعة المشروعات وتشغيل الشباب.

كما حضر محمد مبارك، مدير عام مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالمحافظة، وأشرف الدقدوقي، المشرف العام علي المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ، ومحمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك لتطوير الخدمات وتقديم خدمات خاصة بالتحول الرقمي، ومنها الذاكرة المؤسسية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمراكز المعلومات، وتطوير مهاراتهم.

وفي وقت سابق، أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، مشيرا إلى أن أهمية الاهتمام بالعنصر البشري، والتي تكمن في أنه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ وهم محمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم.

وأضاف "نور الدين"، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجا خاصا للمتدربين، تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأكد المحافظ، أن كفر الشيخ من المحافظات الواعدة التي تجد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية؛ فالمحافظة خلال 6 سنوات أقيمت بها العديد من المشروعات العملاقة، منها مزرعة غليون، ومحطة كهرباء البرلس، وجاري إقامة عدد من المشروعات الهامة، ومنها: مشروع الرمال السوداء، وتم الانتهاء من متحف كفر الشيخ، ومن المتوقع افتتاحه قريبا، وسيتم إقامة منطقة لوجستية، وأخرى استثمارية.

وأشار اللواء جمال نور الدين، إلى أن كفر الشيخ تتميز بإنتاجها حوالي 40% من إنتاج الأرز على مستوى مصر، وحوالي 70% من إنتاج الاسماك، بالإضافة للمناطق السياحية الهامة، ومنها كنيسة سخا، وتل الفراعين، وآثار فوه الاسلامية، كما أن المحافظة تطل على نهر النيل والبحر المتوسط، وبها أهم البحيرات، البرلس.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، فى إطار التدريب العملي والميداني، الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية، التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى التعرف على جميع العمليات والاجراءات، التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام، أو مجالس المدن والأحياء والمديريات.