جيم مفتوح لكل الناس.. رئيس جهاز مدينة الشروق: يضم أجهزة متعددة

أعلن جهاز مدينة الشروق، افتتاح "جيم" رياضي، بمنطقة منتزة أهل مصر قريبا، وسيكون مفتوح للجميع، وتم تنفيذ الفكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أوضح أن الفكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التي تهدف لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الشباب، بعد اختيار المكان المناسب لتنفيذ المبادرة.

وأضاف الغيطي لـ"الوطن"، أن "الجيم" بأحد المواقع المفتوحة بالواجهة الشرقية بالإسكان الاجتماعي، موضحا أن يتواجد عدة أجهزة رياضية منها "التويست"، ومعدات لتمرينات الظهر والفخذ والعلقة والعجلة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحديقة ستشمل أيضا ممر خاص للدرجات بطول كيلو ونصف، للتشجيع على ممارسة كل أنواع الرياضات، كذلك ستشمل الحديقة 20 برجولة على مساحة 10 أفدنة، متوافر بها كافة خدمات الـ"لاندسكيب"، وطرق لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع لتشجيع سكان المنطقة على ممارسة الرياضة.

وتابع الغيطي، أن جهاز المدينة يعمل على نشر الفكرة في مناطق متعددة في مدينة الشروق، وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة.

مبادرة "خليك رياضي- Be Fit"

تهدف لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، لتتحول لأسلوب حياة، جاءت المبادرة بعد توجيهات عدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، لتأثيرها الإيجابي على صحة المواطن.

حددت وزارة الشباب والرياضة عدد من المناطق والحدائق العامة لتكون نواة للمبادرة، ومن بينها تحديد حديقة الحرية بالزمالك وحدائق 15 مايو، وحديقة الأزهر في القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية سيتم تنفيذ المبادرة في جزء من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، وحديقة لوران، وجزء من حديقة بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، وحديقة الجندي المجهول بالمنشية، وفي محافظة أسوان تم تحديد حديقة فندق شيراتون التي تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.