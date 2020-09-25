خطة مدينة الشروق لمواجهة موسم الأمطار.. "خط طرد بديل"

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروعات المرافق التي تم دفع العمل بها استعدادا لمواجهة السيول تتضمن مشروعي رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم (3)، وتنفيذ خط طرد بديل قطر (1200مم)، وذلك بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة.

رفع كفاءة محطة الصرف

ولفت عبدالرؤوف إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3) والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من (0.5) ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

إنشاء خط طرد بديل

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى الانتهاء بنسبه تتخطى (80%) من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة (3) حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول (5.8 كم) حيث سيساهم المشروعان في القضاء نهائياً على ظاهرة زيادة التصرفات.

الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول

وأوضح رئيس الجهاز أنه جرى الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وكذا إنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات، من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.

رفع قاعدة 90 كشك كهرباء

وأوضح رئيس الجهاز، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد السيد قامت بوضع خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، حيث انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.