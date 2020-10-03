رئيس جهاز مدينة الشروق: أنشأنا أسواق منافذ الخير لمحاربة غلاء الأسعار

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إنشاء أسواق «منافذ الخير»، وهي أسواق متكاملة للسلع المخفضة لتخفيض تكاليف المعيشة للمواطنين ما أدى إلى تخفيضها بنسبة (30%) تقريباً.

وأضاف "الغيطي"، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جاري العمل على التوسعة، واستحداث قسم خاص لـ (اللحوم – والدواجن – والأسماك) بمنافذ الخير.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 سوقا تجاريا لدعم الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة، وتم إنهاء استكمال تنفيذ 2 سوقا تجاريا بالحى الثانى والإسكان الاجتماعي على حساب المقاول المسند إليه الأعمال لتقاعسه وإسنادها لمقاول آخر.

وتابع، أنه جارى تنفيذ سوق تجارى بمشروع سكن مصر بنسبة تنفيذ 50%، وجارى إنشاء مول تجارى بمركز خدمات المدينة 2 وهو الأول من نوعه، والذى ينفذ باستثمارات من جهاز المدينة الرياضى.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعلن أنه جارى تنفيذ مركز شباب بمنطقة النوادى على مساحة 12 فدانا، ويتكون من ملعب كرة قدم مطابق للاشتراطات بالمدرجات – ملعب ثلاثى وخماسى - (3) حمام سباحة (أوليمبى / غطس/ أطفال) - مبنى متعدد الأغراض – 2 كافيتريا – مسجد وتم دفع العمل من نسبة تنفيذ 40% إلى 92%، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتشغيل عدد 2 ملعب ثلاثى، وجارى المتابعة لتشغيل الملاعب لدعم النشاط الرياضى بالمدينة.