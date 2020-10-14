أهمها حظر الدخول دون كمامة.. إجراءات صارمة بالجامعات اعتبارا من السبت

يبدأ التسلسل الزمني لانطلاق الدراسة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بدءًا من السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الجامعات، جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية، التي تتخذها الدولة، لمجابهة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك للمحافظة على جميع منتسبي الجامعات من طلاب وعمال وأعضاء هيئة تدريس، التي منها تعقيم شامل للمعامل والمدرجات، ووضع بوابات تعقيم على مداخل ومخارج الجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة لها، لمجابهة كورونا فيروس "كوفيد 19"، للمحافظة على منتسبي الجامعات من الإصابة بالمرض، التي تمثلت في الآتي:

ـ عند مدخل الجامعة: يجب أن يتم إجراء فحص درجة الحرارة، وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، لن ُيسمح له بالدخول، على أن يتم توجيهه إلى عيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه.

ـ يتولى القائم بالتدريس مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19(مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالجامعة (عيادة او مستشفى الطلبة)، لإجراء الفحوصات اللازمة (تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان)

ـ ينبغي ارتداء الكمامات طول الوقت اثناء التواجد داخل الحرم الجامعى وعدم السماح له بالدخول دون إرتداء كمامة.

ـ على أعضاء الكادر الجامعي والعاملين بالجامعات والطلاب الامتناع عن مغادرة الجامعة الا فى نهاية اليوم الدراسي ، وإذا ما غادروها لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إلا إذا خضعوا للفحص الحراري قبل الدخول.

ـ لا ُيسمح بالزيارات الشخصية مطلقا، وينبغي على الأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة، بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى الجامعة.

ـ تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.

ـ بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وباتباع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور او اكاسيد الهيدروجين.

ـ في حال تم الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الادراة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.

ـ في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة

ـ إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة/ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/ الموظفين أعراض فيروس كوفيد- 19 أثناء تواجده في الجامعة، فينبغي عزله على الفور، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعليم العالي: لا يسمح بالزيارات الشخصية مطلقًا بالجامعات أثناء الدراسة

ـ في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كافة الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب: أي شخص أمضى معه المصاب أ كثر من 15 دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص PCR إيجابية (سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو زملاء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 3-10 ايام وفقا للاعراض، تبدأ من يوم إجراء فحص PCR للشخص الذي جاء ًنتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور الأعراض، في حال أ كدها الطبيب.

ـ في حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد- 19، على مسؤول العيادة الطبية او مستشفى الطلبة اتباع الإرشادات المعتمدة لحالات الطوارئ وارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة وعلى مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة الحرص على أن يرافق الطالب المصاب شخص بالغ يرتدي معدات الحماية الشخصية عند نقله إلى المنزل أو المستشفى.