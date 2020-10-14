تجديد حبس المتهمين في "كافيه المتعة الحرام" بالدقهلية 15 يوما

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة أول المنصورة، اليوم، بتجديد حبس 5 فتيات وصاحب مقهى، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة نشر الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة والقيام بأفعال خادشة للحياء وعرض الفتيات لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى.

واعترف صاحب المقهى بارتباطه بعلاقة صداقة بمع الفتيات، وأنهن اعتدن التواجد بالكافية خاصته، لجذب الشباب والترويج لمحله بالمنطقة، نافيًا وقوع أعمال منافية للآداب، وبمواجهة الفتيات اعترفن أن المتهمة "شيماء" قامت باستقطابهن، لجذب الشباب والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود معلومات للعقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث حماية الآداب العامة بالدقهلية أكدتها التحريات السرية بتجميع صاحب كافيه بشارع جيهان بحي الجامعة دائرة قسم شرطة أول المنصورة لبعض الفتيات لعرضهن على رواد الكافية من راغبي المتعة الحرام، بعد مواعيد الإغلاق الرسمية المسموح بها قانونا وفقًا لقرار لرئيس الوزراء، والسهر لوقت متأخر من الليل .

وجري تشكيل قوة من مباحث الآداب بالتنسيق ومباحث قسم شرطة أول المنصورة ضمت العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والملازم أول إسلام فتحي، معاون المباحث.

وتوجهت القوة لمكان الواقعة وباقتحام المكان في ساعة متأخرة، تبين وجود 5 ساقطات في أوضاع مخلة للآداب العامة ويرتدين ملابس شبه عارية وتقوم إحداهن بالرقص بينما تقوم الفتيات الأربع الأخريات بخدمة الزبائن والتمايل والضحك بطريقة خليعة مع تقديم الشيشة، في وجود صاحب الكافية .

وضبطت القوة صاحب المقهى ويدعى " طارق. و. م، 37 سنة، و5 فتيات وهن: "شيماء .ص .م، 35 سنة ربة منزل ، مقيمة حوض البشطمير، وتبين أنها المسؤولة عن جلب الفتيات للمكان والاتفاق على الأموال مع صاحب المقهى، و"هاجر .ج .ع، 21 سنة طالبة ومقيمة عزبة الشناوي، و"آية .ي .م، 24 سنة ربة منزل ومقيمة سيدى ياسين ، و"غرام .إ .ع، 23 سنة ومقيمة شارع كلية الآداب ، و"أسماء .ع. ع، 34 سنة ربة منزل ومقيمة مساكن النفق طلخا.

تحرر عن ذلك المحضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض علي محمد بهاء، وكيل نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، أمر بحبسهم جميعًا 4 أيام علي ذمة التحقيقات.