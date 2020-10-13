القصة الكاملة لمقهى المتعة الحرام.. 5 فتيات يمارسن الرذيلة بـ10 آلاف جنيه شهريا

"جتلنا فكرة الرقص على الترابيزات بالملابس الداخلية مقابل 500 جنيه فى الليلة.. بس ما بنرحش شقق"، بهذه الكلمات عبرت طالبة جامعية عن نشاطهن أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهن داخل مقهى شعبي لممارسة الرذيلة في محيط جامعة المنصورة، مضيفة في اعترافاتها أن جميع زميلاتها المقبوض عليهن يدرسن بالجامعة، ومعهن موظفة بإحدى الشركات، مؤكدة اعتيادهن العمل فى المقهى والرقص بالملابس الداخلية وملابس السباحة، مقابل راتب شهري يتجاوز 10 آلاف جنيه.

وكشفت المتهمة خلال التحقيقات، أن المقهى يستقطب راغبي المتعة الحرام من طلاب الجامعة والمزارعين بالقرى، إذ يتم الإعلان عن حفل راقص من خلال صفحة خاصة على "فيسبوك"، بتذكرة دخول بقيمة 500 جنيه، يشترط دفعها مقدما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من خلال تحديد عدد الحاضرين.

وأشارت المتهمة، إلى أنه يتم تقديم مشروب "بيرة" وبعض المأكولات، نافية المتهمة إقامة علاقات جنسية داخل المقهى، بينما أكدت التحريات قيام المتهمة وأصدقائها بتكوين تشكيل لإدارة شبكة منافية للاداب العامة، بالاستعانة بصاحب المقهى، وأنهم يتفقون على إقامة علاقات جنسية مع راغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن صاحب المقهى الشعبي، اتفق مع مجموعة من الطالبات، سبق اتهامهن فى قضايا آداب، وموظفة على تحويله المقهى إلى "كبارية " للرقص العاري، مقابل تذكرة دخول، وبمناقشة المتهم فى المحضر، أقر أنه استوحى الفكرة من أفلام البورنو الأجنبي.

وقررت النيابة العامة في مدينة المنصورة صباح اليوم، حبس صاحب المقهى المتهم بتقديم فتيات للمتعة الحرام، و5 فتيات ليل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة قسم شرطة أول المنصورة في القضية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود معلومات إلى مباحث حماية الآداب العامة بالدقهلية، أكدتها التحريات السرية، بتجميع صاحب "كافيه" بشارع "جيهان"، في محيط الجامعة، لبعض "الساقطات"، وعرضهن على رواد المقهى من راغبي المتعة الحرام.

وتم تشكيل فريق من مباحث الآداب، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وتوجهت القوة إلى مكان الواقعة، وباقتحام المقهى في ساعة متأخرة من الليل، تبين وجود 5 ساقطات في أوضاع مخلة للآداب العامة، يرتدين ملابس شبه عارية، وتقوم إحداهن بالرقص أمام الترابيزات، بينما تقوم 4 فتيات أخريات بخدمة الزبائن والتمايل والضحك بطريقة "خليعة" مع تقديم "الشيشة"، وتبين وجود صاحب المقهى، الذي يقوم بإدارة المكان والتعامل بالإشارة مع الفتيات.

وتم ضبط فتاتين وشابين في مواضع تثير الفسق والفجور، بين رواد المقهى، علاوة على وجود فتاة أخرى مع شاب في وضع مخل بالآداب العامة، وفتاتين مع شاب ترتديان ملابس مكشوفة، وتقومان بتدخين "الشيشة"، وتتهامسان معه، وتضحكان بطريقة "خليعة"، كما تلاحظ لقوة الضبط قيام صاحب المقهى بتشغيل قنوات مشفرة، تعرض الفتيات بملابس تحرض على الفسق، وترتدين بدل رقص عارية.

وضبطت القوة صاحب المقهى، ويدعى "طارق و. م."، 37 سنة، و5 متهمات أخريات، وهن: "شيماء ص. م."، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية حوض البشطمير، وتبين أنها المسئولة عن جلب الفتيات إلى المكان، والاتفاق على الأموال مع صاحب المقهى، و"هاجر ج. ع."، 21 سنة، طالبة، ومقيمة عزبة الشناوي، و"آية ي. م."، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية سيدي ياسين، و"غرام أ. ع."، 23 سنة، مقيمة بشارع كلية الآداب، و"أسماء ع. ع."، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن النفق في مدينة طلخا، كما تم ضبط شاشتين، ومبلغ مالي حوالي 10 آلاف جنيه، بحوزة صاحب المقهى.

وبمواجهة صاحب المقهى، في محضر الشرطة، اعترف بارتباطه بعلاقة صداقة بالفتيات، وأنهن اعتدن التواجد بالكافيه خاصته، لجذب الشباب والترويج لمحله بالمنطقة، وبمواجهة الفتيات اعترفن أن المتهمة "شيماء" تقوم باستقطابهن، لجذب الشباب والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.