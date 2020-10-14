عاجل.. ماكرون: فرض حظر تجول ليلي في باريس لمدة شهر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتتضمن فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر في باريس و8 مدن كبيرة، لمواجهة انتشار الفيروس، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن تلك الإجراءات يبدأ تنفيذها من يوم السبت المقبل، مؤكدا: "لا عودة لفرض الإغلاق العام في فرنسا".

وقررت البرتغال، فرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارا من يوم غد الخميس لاحتواء الزيادات القياسية في معدلات تفشي كورونا، تشمل قيودا أشد على التجمعات، وتغليظ عقوبات المخالفين.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أعلم أن الكثير من الناس أرهقتهم القيود، وأعلم أيضا أن الكثير من الناس خاصة الشبان لديهم انطباع خاطئ بأن مخاطر الوباء أقل بالنسبة لهم، لكن هذا الانطباع مضلل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "كورونا يشكل خطرا عليك، لكن الأمر يحمل أيضا خطرا كبيرا وهو عدوى الآخرين".

واعتبارا من غدا الخميس، ستقتصر التجمعات المسموح بها على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية، لتشديد التدابير الخاصة باحتواء جائحة فيروس كورونا، على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في ألمانيا.

وناقشت المستشارة أنجيلا ميركل، مع ممثلي الولايات الـ16، سبل كبح انتشار الجائحة، حيث من المخطط تطبيق إلزام تكميلي لارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة.