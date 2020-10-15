مرشح بـ"قائمة لأجل مصر": "التنسيقية" منصة حوارية تسعى للإصلاح والنهضة

قال المهندس محمد إسماعيل، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ضمن القائمة الوطنية لأجل مصر، إن التنسيقية تعد منصة حوارية تضم شباب 26 حزب، وعدد من الشباب المستقلين، وهو أحد أفراد حزب الأصلاح والنهضة.

وأضاف "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التنسيقية تضم كافة الأراء السياسية التي تجمع مختلف الاتجاهات السياسية لكل الأحزاب المصرية التي لها باع في العمل الميداني، موضحا أن شباب التنسيقية عملت مع المواطنين في الشارع المصري بكافة المحافظات، كما شاركوا المواطنين خلال أزمة كورونا ومختلف الأزمات التي واجهت مصر.

وأكد أن هناك 50% من مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر تضم سيدات وهو تمثيل عادل لهم في انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي حظي بتعداد كبير من المرشحين المستقلين ما يعكس اهتمام المواطنين بالألتحاق بمجلس النواب ويرسخ للعمل السياسي المصري، مشيرا إلى أن أعضاء التنسيقية دائما ما يسعوا إلى تطوير منظور المواطنين للسياسي، وفي مختلف الجولات يسعي إلى إثبات ذلك مع المواطنين.

وتابع: "شعار التنسيقية هو السياسة بمفهوم جديد وكل نائب سيكون ظاهر في منطقة عبر شغله الذي سيقدمه لأهل دائرته، وأي عضو بالتنسيقية عندما يكون مختلف في رأيه يجب أن يكون لديه بديل تنموي في ذلك الإطار، حيث أنه لا يجوز له الاعتراض دون إبداء اسباب".