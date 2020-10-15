مرشح لمجلس النواب: مقعد البرلمان لا يكون لشخص لكنه للمواطنين كافة

قال عمرو درويش، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ضمن القائمة الوطنية لأجل مصر، إن التنسيقية حدث فريد يضم 26 حزب سياسي به جميع الأراء، مع وجود قواعد وثوابت محددة، تهتم بإثراء الحياة الحزبية في مصر، وتسعى للحفاظ على الثوابت المصرية والأمن القومي المصري.

وأضاف "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الثمار التي وصلت لها التنسيقية حاليا، جاءت بعد التواصل الجماهيري المباشر مع المواطنين لسنوات عدة.

كما تضم عدد مختلف من الشباب، يمثلوا مختلف وجهات النظر المصرية، موضحا أن مقعد البرلمان لا يكون لشخص ولكنه يكون للمواطنين الذين قاموا بانتخابه، وسيسعي إلى تحقيق تواصل جماهير مباشر مع أهالي دائرته في مجالي الخدمات وسن القوانين والتشريعات: "النائب لازم يكون صوت الناس في مجلس النواب".

وأكد أن التنسيقية، تهدف إلى تنمية وإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر بمختلف محافظاتها ومناطقها، حيث تكون احتياجات الناس الأساسية تحتاج إلى سن تشريعات مع رقابة مباشرة مع المحليات بمختلف المناطق المصرية، مشيرا إلى أن هدفنا الأساسي أن نكون صوت لللمواطن تحت قبة البرلمان وسن التشريعات لصالح المواطنين، حيث أن المواطنين سأموا من رؤية النماذج السلبية من النواب خلال الفترة الماضية.

وتابع: "مهم جدا أن الناس تبقي مقتنعه أن المجلس القادم سيكون له دور مختلف وقوي عن باقي المجالس النيابية التي وجدت خلال الفترة الماضية".