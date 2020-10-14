عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "برنامجي يستهدف إنشاء أوبرا في كل محافظة"

قال علاء عصام، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية لأجل مصر، إنه من أحد مؤسسي تنسيقية شباب الأحزاب، والتي بدأت منذ عام 2016 بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحدى مؤتمرات الشباب التي تم عقدها في تلك الآونة، حيث تسعي لتنمية وإثراء الحياة السياسية المصرية.

وأضاف "عصام"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبعد ثورة 25 يناير 2011 كان هناك عدد كبير من الأحزاب في المجال السياسي المصري، وهو ما ادى إلى سعي السياسين إلى تجميع الأحزاب القوية الفاعلة على الأرض مع وضع شكل توافقي اقتصادي وسياسي واجتماعي، موضحا أن أعضاء التنسيقية من أحزاب مستقلين لهم برامج سياسية تقضي بالتشريع والرقابة مع وضع قوانين تساهم في تنمية الحياة الحزبية والمحليات وقوانين العمل التي تساعد المواطنين في أخذ حقوقهم وتحسن حالاتهم.

وأكد أن التنسيقية ستضع قانون للإدارة المحلية يمكن الناخب من اختيار مجلس منتخب وقادر على تنمية المنطقة أو النجع أو القرية أو المدينة، ويكون قادر على مراقبة الأعمال التي تدور في نطاق منطقته، وهو ما يؤهله فيما بعد ليكون نائبا للدائرة التي خدم المواطنين بها، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولي في حياته يزور مدينة حلايب وشلاتين، واختار ليكون نائبا عن هؤلاء، وتم زيارتهم مدة 12 ساعة وهم مواطنين يعشقوا بلادهم وقاموا باستقبالهم بشكل حافل، وبها تنوع ثقافي كبير ووعي سياسي.

وتابع: "وعي أهالي حلايب وشلاتين أكبر من ناس كتير عايشين في المدن، وعضو مجلس النواب ليه دور رقابي ودور تشريعي، وأنا مقسم برنامجي عبر التنمية الثقافية وزيادة نسبة التمويل بالمشروعات الثقافية لمصر، ويكون عندنا أوبرا في كل محافظة، وعلشان الشاب يكون عنده حصانة ضد الأفكار الإرهابية، وعندي أفكار في مشاريع اقتصادية منتجة مش استهلاكية، وغيره من النقاط الهامة الأخرى".