فيديو.. علي ربيع ينشر كواليس تصوير فيلم "الخطة العايمة"

نشر الفنان علي ربيع كواليس تصوير فيلمه الجديد "الخطة العايمة"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر "ربيع" جالسًا على "شازلونج" على ظهر "يخت" راقصًا على أنغام أغنيه الفيلم "دولارات دولارات".

وعلق "ربيع"، قائلًا "من تصوير فيلم (الخطه العايمة) بكل سينمات مصر، الحمد لله على تواجدكم في السينمات في أول أسبوع ومبسوطين قوي بردود أفعالكم الحلوة، الفيلم موجود حاليًا بجميع سينمات مصر".

وأكد علي ربيع منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يُذكر أن الكاتب عمر طاهر انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، والذي كان من المفترض أن يلعب بطولته محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لاسيما أن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.