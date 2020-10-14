مجلس نقابة الإعلاميين يشكر السيسي لتعيين طارق سعدة عضوا بالشيوخ

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي له عضوا بمجلس الشيوخ ضمن الـ 100 عضو المعينين.

وأكد محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن اختيار الدكتور طارق سعدة لعضوية مجلس الشيوخ "أصاب أهله حيث أن مجلس النقابة برئاسة طارق سعدة قدم خدمات كثيرة لإعلاميين وأهمها التعاقد على الكثير من المستشفيات والمعامل التي تخدم الزملاء الإعلاميين، وكذلك عمل مجموعة من البروتوكولات الإعلامية مع جامعات سوهاج والفيوم ومعهد الشروق للإعلام للارتقاء بشباب الإعلاميين من خلال الدورات التدريبية"، بحسب بيان للنقابة.

ومن جانبه قال خالد فتوح، أمين صندوق نقابة الإعلاميين: "قدمنا خدمة مميزة للأعضاء الصيف الماضي بتوفير شقق في الساحل الشمالي ومرسى مطروح وشرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة، بالإضافة لتوفير تأشيرات مجانية رحلة الحج للأعضاء العام قبل الماضي وتخفيضات كبيرة في كبرى المستشفيات والمعامل والتحاليل وسنسعي دائما في توفير العديد من الخدمات لزملائنا الإعلاميين"، على حد قوله.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.