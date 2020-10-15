الثقافة اليوم.. توزيع جوائز "القومي للترجمة " وحفل بسينما الهناجر

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الخميس، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف قطاعات وزارة الثقافة، فيحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بيوم المترجم، والذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث.

ومن المقرر أن تشارك فى حضور الاحتفالية الدكتورة يناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتبدأ الفعاليات في تمام الخامسة مساء بكلمة المترجم محمد عناني، ثم كلمة الدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتبدأ بعد ذلك مراسم توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، ويتسلمها كل من الدكتور حسن نصر الدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، ومارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، والدكتور رؤوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية.

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية، وذلك تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وذلك خلال حفليها المقامان في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة، على المسرح الكبير منها روميو وجولييت، كارمن، توراندوت، شمشون ودليلة، إكسير الحب، لاترافياتا، توسكا، الحفل التنكري ولاترافياتا، وأداء إيمان مصطفي، منى رفلة، داليا فاروق، أميرة رضا، سلمى الجبالي، جولي فيظي، أمينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد ورضا الوكيل.

تستضيف سينما الهناجر "بأرض الأوبرا"، في السادسة مساء، الملتقى الرابع عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون، حيث تعرض مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة لخريجي المدرسة وهي: فيلم "عيشة أهلك" من إخراج أحمد حامد، الفيلم روائي قصير ويدور عن شاب مصري عاطل يعاني هواجس الخوف من العقاب، ونرى لحظات مفصلية من حياته كانت أساس تكوين ملامح شخصيته.

كما يعرض فيلم "حمدة" من إخراج ختام بيطار، وهو فيلم قصير يتناول سيرة الشاعرة حمدة خميس.

وفي إطار الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز" بحي الخليفة"، حفل موسيقى عربية لفريق كورال المركز، في السابعة مساء، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الحفل قيادة الفنانة هبة رمضان، ويقدم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية منها "اسلمي يا مصر" الذي نظمه مصطفى صادق الرافعي ولحن موسيقاه صفر علي، "صوت بلادي" للشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبدالوهاب، بالإضافة لعدد من أغنيات للزمن الجميل منها "العيون السود" لوردة، "تخنوه" لعبدالحليم حافظ، وغيرها.