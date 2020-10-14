تواضروس: احترسوا من ناشري "الإحباط" في المجتمع

حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من الذين ينشرون مشاعر الإحباط في المجتمع، داعيا إلى عدم التأثر بهم، قائلًا: "من 6 سنين لما افتتحوا قناة السويس الجديدة، قعدوا يتريقوا ويقولوا إن مصر بتفتتح ترعة".

وأضاف "تواضروس"، خلال عظته اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالعباسية، عن "ثقافة التطوع" بين الكبار والصغار: "لكن شوفوا النهاردة قناة السويس عاملة إية، وادائما احترس من الناس المحبطين للآخرين ولا تتأثر بهم".

وأشار البابا، إلى أنه سيلقي سلسلة عظات حول مجموعة من الثقافات التربوية، يجب أن تُزرع في نفوس الأطفال الصغار لكي يكبروا بها ويستخدمونها طوال حياتهم، موضحًا أن الإنسان الذي يتطوع ويقدم من وقته وجهده وماله، مشيرا إلى أن الجمعيات والهيئات الخيرية تقوم في الأساس على التطوع، مشددا على أن المجتمعات تقوم على المتطوعين.

وشدد البابا، على أن المتطوع يجب أن يتحلى بعدد من الصفات، ومنها المحبة والبذل، والاحتمال، لافتا إلى أن البعض ينشر الكثير من الأمور غير الجيدة، ومن يرغب في التطوع ويخدم الله، أو المجتمع، لازم يكون عنده طاقة اجتماع كبيرة، ودائما ستقابلهم اتهامات وشائعات وعدم تقدير، ولكن خدوا بالكم، المتطوع مش عايز حد يصقف له"، مؤكدا أن التطوع هو رسالة يحملها الإنسان ويقدمها للآخرين.