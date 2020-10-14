"شارك.. كن إيجابي" حملة تطلقها الشباب والرياضة للتوعية بالانتخابات غدا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، انطلاق اللقاءات التثقيفية والتوعوية، تحت شعار "شارك.. كن إيجابي"، لحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 5 نوفمبر.

تستضيف قاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أولى محطات الحملة القومية، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.

أشرف صبحي: مصر لديها شباب واعٍ وواعد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المشاركة الإيجابية للشباب بالعملية الانتخابية، من خلال توعيتهم وتثقيفهم سياسيا، والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم، للمشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار، وتشجيعهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن مصر لديها شباب واعٍ وواعد، ونعمل معا من أجل نهضته واستثمار وتوجيه فكره وطاقته، لما فيه تقدم ونماء للوطن.

ويتم تنفيذ اللقاءات من خلال أساتذة وخبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، تتناول أبرز المحاور الهامة حول قانون انتخابات مجلس النواب المصري وأهمية المشاركة السياسية.

جدير بالذكر، أن وزيرالشباب والرياضة، كان أدلى بتصريحات لـ"الوطن"، خلال تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، مؤكدا على أنَّ الوزارة شاركت في تحفيز الناخبين على المشاركة خاصة من خلال مراكز الشباب، حيث استعانت الوزارة بالدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين من أساتذة العلوم السياسية، لتعريف الشباب بأهمية المشاركة، في بناء الوطن، والعمل على رفعته.

وتابع "صبحي" : "مصر جميلة بشبابها، ونتمنى أن يشارك الجميع في بناء الوطن"، مؤكّدًا أن الشباب هم عماد الوطن، ودورهم واضح جدًا في عملية التنظيم، ومساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم، ودورهم في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مشكور".