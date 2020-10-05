وزير الشباب: الإعلام الرياضي سبب رئيسي في نجاح البطولات وخير داعم لها

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى اللقاء الحواري الذي عقده الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تحت عنوان "الرياضة العربية تطورها وانجازاتها.. وربطها بالإعلام الرياضي".

وزير الشباب يؤكد على أهمية وقيمة الإعلام الرياضي في تطور عمل المؤسسات

وفى مستهل كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية وقيمة الإعلام الرياضي في تطور عمل المؤسسات والمنظومة الرياضية بما يقدمه من آراء وتحليلات ونقد بناء، مشيراً أن الإعلام الرياضي خير داعم للرياضة على المستوي العربي.

وتابع الوزير: "المؤسسات الرياضية التى تواكب في عملها التطورات التكنولوجية، وتيسر من مهام وأداء الإعلام الحريص على تغطية جهودها، سيساهم ذلك في تحقيق النجاح لها"، لافتا إلى أن الإعلام الرياضي من أحد مسببات النجاح في البطولات الرياضية، وينبغي التنسيق في وضع معايير مشتركة تعمل على التطور، ومزيد من الإنجازات للرياضة العربية سواءً في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن أمنياته لجميع المشاركين بالمؤتمر بالخروج بتوصيات بناءة نابعة من المناقشات، وتبادل الآراء، ووجهات النظر المختلفة.

وتلقى الدكتور أشرف صبحي، مجموعة من التساؤلات المتنوعة من قبل الإعلاميين الرياضيين المشاركين باللقاء الحواري من مختلف الدول العربية، كان من بينها كيفية مواجهة التعصب الرياضي.

وفى هذا الشأن، أوضح وزير الشباب والرياضة أن مواجهة التعصب عملية مجتمعية تتطلب تضافر الجميع فهي لا تخص طرف واحد فقط، مشيراً أن بداية المواجهة تبدأ من البيت بالتوعية بأهمية الأخلاق واحترام الرأي، وقبول الأخر، ويلي ذلك المؤسسات التربوية بالمدارس، والجامعات، والأندية، ومراكز الشباب؛ لتكوين شخصية إيجابية قادرة على البناء والتنمية للمجتمع.