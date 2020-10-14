حسن شاكوش: طرح "بسكوتاية مقرمشة" غدا

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، موعد طرح أغنيته الجديدة "بسكوتة مقرمشة".

وكتب "شاكوش"، قائلًا "استنونا بكرة 6 مساء الخميس على يوتيوب و(بسكوتاية مقرمشة) مع النجم حمادة مجدي".

وطرحت شركة "مزيكا" عبر صفحتها على "يوتيوب" برومو مهرجان "بسكوتاية مقرمشة" لحسن شاكوش وحمادة مجدي.

وقال "شاكوش" خلال الفيديو "انتظروا أقوى مهرجان 2020 بسكوتاية مقرمشة غنائي مع حماده مجدي، وتوزيع إسلام ساسو، وكلمات حدوتة، وإنتاج قناة مزيكا".

وتقول كلمات الأغنيه "يابت انتي بسكوتاية مقرمشة.. يابت انتي قطة مخربشة.. أموت فيكي وانتي مفرفشة.. قاعدة جوه قلبي مربعة".