وائل جسار عن غنائه مع حسن شاكوش وعمر كمال: مصر أكبر من الجميع

علق المطرب وائل جسار على اعتراض البعض على غنائه مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، في أوبريت "مصر حكاية".

وقال جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنهما غنيا أغنية وطنية لمصر وأن مصر أكبر من الجميع وأنهما قدما أغنية وطنية، مطالبًا بعدم معاقبتهما على ذلك.

وأشار "جسار" إلى أنه لا يستطيع أداء أغانى المهرجانات كونه يقدم لونا محددا في أعماله لجمهوره وهى الأغانى الرومانسية والطربية الشعبية.

وتابع: "معرفش أغني أغاني مهرجانات مع احترامي للي بيغنوها ولو طلبوها مني هرفض أقدمها لأن اللون بتاعى معروف ومقدرش أغنى المهرجانات ومبعرفش أغنى أغانى مهرجانات".

ومن جهة أخرى، قال جسار إن لبنان ما زال ينزف، وغالبية الشباب اللبناني يقوم الآن بترك الوطن، والهجرة للخارج، بسبب الطبقة الحاكمة الفاسدة التي تفكر في الشعب وأوجاعه.

وأضاف: "أغلب شباب الشعب اللبناني يهاجر الآن كل المفكرين والناس الطيبين يئسوا من الطبقة الحاكمة الفاسدة لأن الطبقة الحاكمة الفاسدة يتحدثون عن أنفسهم ونسوا وجع الناس".

وأشار إلى أن تفجيرات مرفأ بيروت والتي أسفرت عن 220 قتيلا و300 ألف مشرد وأبنية محطمة، ورغم أن المسؤولين قالوا إنه في غضون خمسة أيام سيعلنون المسؤول عن ذلك ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك، متسائلًا: "هذا الأمر يطرح تساؤل هل نحن في دولة قانون؟".

وعلق "جسار"، على واقعة إلقاء مهاجر لبناني لابنه في البحر بعد موته، قائلاً: "الساسة في لبنان هم من أوصلونا لما حدث للطفل سفيان"، مشيراً إلى أن الشباب اللبناني الذى يهاجر لا يجد أحدا يمنعه أو يستوقفه، مشدداً على أن لبنان تعانى من نقص في الأدوية وارتفاع الدولار، وتابع: "الناس وصلت مرحلة أنها لا تتحمل أي شيء من الطبقة الحاكمة وبعد يومين في مظاهرة مليونية".