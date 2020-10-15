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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوص

حظك اليوم برج القوص

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل وقضاء وقت ممتع مع أصدقاءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة "حظك اليوم" لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك، وتعيش مشاعر إيجابية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

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