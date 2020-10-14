"التعليم" تنفي إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية في كل المراحل

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء القصة المقررة في منهج اللغة العربية لكل المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن كل ما يتردد عن ذلك، عار تماما من الصحة، موضحا أن جميع المناهج الدراسية كما هي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة ليس لديها أى تفكير في إلغاء القصة العربية من مناهج اللغة العربية في جميع مراحل التعليم المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى إنجاح العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز المدارس وفرش المقاعد داخل الفصول، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، ستكون متصلة بجميع المديريات التعليمية لمتابعة سير اليوم الدراسي لحظة بلحظة، والوضع الصحى بالمدارس لاتخاذ القرارات المناسبة حال حدوث أى معوقات تؤثر على العملية التعليمية.

وأشار شوقي، إلى أن وزارة التعليم نجحت في خروج امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى بر الأمان في ظل انتشار جائحة كورونا، وليس لدينا أي تخوفات، وسنواصل العمل على تقديم محتوى تعليمى عالي الجودة لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية، موضحاً أن هناك تسجيل حضور وغياب للتلاميذ، كما أن هناك حملات تعقيم بالمدارس طوال اليوم الدراسي، لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

ولفت وزير التعليم، إلى أنه يسعى إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، مشيرا إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ، مشددا على ألتزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول وفي فناء المدرسة، وكذلك ارتداء التلاميذ في الصفوف الأولى لقناع الوجه، للوقاية من كورونا.