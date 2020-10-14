نائب وزير التعليم: تعقيم المدارس طوال اليوم الدراسي لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: "تعقيم وتطهير المدارس على مدار اليوم الدراسي للوقاية من كورونا".

نائب الوزير لشؤون التعليم الفني: ألزام جميع المعلمين بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول

وقال مجاهد، لـ"الوطن"، إن جميع المدارس على مستوى الجمهورية انتهت من عمل الصيانات البسيطة وفرش المقاعد داخل الفصول وتعقيمها وتطهيرها، لافتا إلى أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي داخل المدارس، لتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والفصول ودورات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول.

مجاهد: غرفة عمليات متصلة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات لمتابعة سير اليوم الدراسي والوضع الصحي بالمدارس

وأضاف مجاهد، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ستقوم بمتابعة اليوم الدراسي بمختلف مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستكون متصلة بغرف العمليات بالمديريات التعليمية، لمتابعة الوضع الصحي بالمدارس، موضحا أن الوزارة تتابع مع الصحة كل ما يستجد عن فيروس كورونا، لوضع الحلول السريعة الممكنة، حفاظا على أرواح التلاميذ والمعلمين.

نائب وزير التعليم: علامات تباعد بالمدارس للتلاميذ لمنع التزاحم داخل الفصول

وأوضح نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، بأن العديد من المدارس وضعت علامات تباعد للتلاميذ للالتزام بها أثناء الدخول والخروج من الفصول، لمنع أي تزاحم بينهم، مشددا على التزام جميع التلاميذ بالصفوف الأولى بارتداء "قناع الوجه" للوقاية من فيروس كورونا.

ونوها مجاهد، إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام بوضع جميع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات، لافتا إلى أن خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا موجودة، ولا نية على الأطلاق لإغلاق المدارس.