"التعليم": الحصة الأولى في المدارس عن مخاطرة ومجابهة كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه من الممكن استغلال الحصة الأولى بالمدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لشرح مخاطر وطرق مجابهة فيروس كورونا، لمعرفة التلاميذ بمخاطر الفيروس، وطرق مجابهته، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، موضحا أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شدد على ضرورة ألتزام أعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول.

مصدر بـ"التعليم": نعمل جميعا من أجل نجاح العام الدراسي الجديد ومواجهة فيروس كورونا

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس استعدت لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر الحالى، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجموع أولياء الأمور بألزام جميع التلاميذ بالصفوف الأولى بارتداء "قناع الوجه"، مؤكدا أن الجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل من أجل نجاح العام الدراسي الجديد، وكيفية مواجهة فيروس كورونا.

المصدر: سيكون هناك حضور وغياب بين التلاميذ.. وستتراوح الكثافة الطلابية بالفصول من 25 إلى 30 تلميذا

وأضاف المصدر، أنه سيكون هناك تسجيل حضور وغياب بالمدارس للتلاميذ، تزامنا مع إنطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، موضحا أن الأعدادا المسموح بها في الفصول المدرسية حسب قدرة كل فصل ومساحته بالمتر المربع ولكن الكثافة سوف تتراوح ما بين 25 حتى 30 تلميذا في الفصل الواحد بحد أقصى ولن تزيد، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا لم تسمح سعة الفصل باستيعاب 25 تلميذا ستنخفض الكثافات من 15 إلى 20 تلميذا، طالبا فهى سلطة تقديرية لمدير المدرسة حسبما يرى، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المصدر، أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة متصلة بجميع غرف العمليات المركزية بالمديرات التعليمية بمختلف محافظات مصر، لمتابعة سير العملية التعليمية واليوم الدراسي بالمدارس، وأيضا متابعة الوضع الصحى، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعة لحظية لليوم الدراسي على مدار الساعة لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أزمات.