مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ14 بمجمع محاكم الإسكندرية

لقيت سيدة عمرها 51 عامًا، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الرابع عشر، بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية، وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وكثفت المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية، يفيد بسقوط سيدة من الطابق الـ14 بمبني مجمع المحاكم بطريق الكورنيش.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى "منال.م.ع.م" 51 عاما، مقيمة بمنطقة رشدي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيدة سقطت من الطابق الرابع عشر والأخير بمجمع محاكم الإسكندرية، جثة هامدة على سطح الطابق التاسع بذات المبنى.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمبنى المحكمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.