القصة الكاملة لمصرع مهندسة سقطت من الطابق 14 بمحكمة الإسكندرية

في واقعة هى الأغرب من نوعها، سقطت مهندسة عمرها 51 عامًا، من الطابق 14 بمحكمة الإسكندرية في منطقة المنشية، ولقت مصرعها في الحال بعد سقوطها على سطح الدور التاسع من المحكمة.

تحقيقات النيابة لازالت جارية حول الواقعة التي شهدها أكثر مكان يكتظ بالمواطنين يومياً، للوقوف علي معرفة حقيقة سقوطها، وإذا كانت الواقعة انتحار من عدمه، فوفقا لمصادر خاصة، لا تخل المحكمة من المواطنين، إلا أن اكتشاف وجود وصية في حقيبتها أثار الشكوك حول انتحارها، خاصة أن الوصية نصت على تبرعها بميراثها للأيتام وإصلاح أسقف منازل الأكثر فقرا.

وباشرت نيابة المنشية بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، التحقيق في واقعة سقوط سيدة من الطابق الرابع عشر بمجمع المحاكم.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، إذ تبين أن المتوفاة تركت وصية داخل حقيبة يدها، تتضمن توزيع تركتها على الأيتام، وإصلاح أسقف المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى.

وتبين من التحريات أن المذكورة تعاني من مرض نفسي، وتُعالج منه منذ 7 أشهر، فيما يشتبه في انتحارها بالقفز من الطابق الرابع عشر بمجمع المحاكم.

كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية بسقوط سيدة من الطابق الرابع عشر بمبنى مجمع المحاكم بطريق الكورنيش،ولقيت مصرعها في الحال.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص سقوط المدعوة "منال.م.ع.م" 51 عامًا، مهندسة، مقيمة بمنطقة رشدي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، من الطابق الرابع عشر على سطح الطابق التاسع بمجمع المحاكم.

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال حرس المحكمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.