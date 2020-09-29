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وفاة مديرة القومسيون الطبي بجامعة المنوفية بفيروس "كورونا"

كتب:

إبراهيم الديهي
12:21 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لفظت الدكتورة عزة غنيم، استشاري النساء والتوليد ومدير إدارة القومسيون الطبي بجامعة المنوفية، أنفاسها الأخيرة، قبل قليل، متأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أصيبت به منذ فترة، حيث تم احتجازها للعلاج في أحد مستشفيات العزل بالمحافظة.

ونعت نقابة أطباء المنوفية الطبيبة الراحلة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "تنعي النقابة، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتورة عزة غنيم، استشاري النساء والتوليد ومدير إدارة القومسيون الطبي بالإدارة الطبية بجامعة المنوفية، والتي توفاها الله متأثرة باصابتها بفيروس كورونا، رحم الله الفقيدة، وألهم ذويها وأحبابها الصبر والسلوان".

علي صعيد متصل، تواصلت حالة الاستقرار التي تشهدها محافظة المنوفية في تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بمعدل 5 حالات يومياً أو أقل، فيما ارتقعت نسبة الشفاء إلى أكثر من 80%، بحسب ما أكدت مصادر خاصة لـ"الوطن" اليوم، أوضحت أن أغلب الإصابات الجديدة تخضع للعزل المنزلي.

كما أكدت مصادر طبية أن جميع العنايات المركزة بالمستشفيات مازالت بها بعض الإصابات بفيروس "كورونا"، بسبب شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة، وشددت المصادر على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع زيادة الإصابات مرة أخرى.

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