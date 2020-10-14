جاب الله: السيسي الرئيس الوحيد الذي حضر افتتاح مشروعات في ظل كورونا

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي، عن حالة الاقتصاد العالمي، أثنى على توقعات النمو في مصر دون أي مجاملة، موضحًا أن التقرير رصد مرور الاقتصاد العالمي بأوقات عصيبة، وركز على نمو مصر وسط هذه الأوقات العصيبة، نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة في مصر.

وأكد أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أبرز وقوف الدولة بجانب القطاعات المتضررة، مثل قطاع السياحة والطيران بحزمة مساندة 100 مليار جنيه، إلا أن القطاعات التي قادت التنمية هي القطاع الزراعي والبتروكيماويات والمشروعات القومية، التي لم تتوقف رغم ظروف الجائحة وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوحيد على مستوى العالم، الذي تواجد في أماكن افتتاح المصانع، في ظل مرور العالم بجائحة كورونا.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "DMC"، أن التقرير توقع أن تحقق مصر نمو بنسبة 2% للعام المالي 2019/2020، وهذا رقم جيد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا المعدل لم تحققه أي دولة في المنطقة، ورفع توقعات النمو في مصر إلى 3.5% لنفس العام المالي، ورفع تقديراته للعام المالي الجديد، إلى توقع زيادة تدريجيا خلال الأعوام التالية.

وأشار الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إلى أنه في نفس الوقت، تحقق الدولة الإفريقية نمو بـ3% الدول النامية -3.3% ودول الشرق الأوسط -4.1%، وهذا يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، ويعزز قدرات الاقتصاد المصري، خاصة في وقت تثبت شركة ستاندرد آند بورز تصنيف الاقتصاد المصري، رغم ظروف الجائحة، الذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في تلقي الاستثمارات الأجنبية.