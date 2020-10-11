خبير اقتصادي: إنفاق الدولة على التعليم والشباب استثمار في المستقبل

قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، إن إنفاق الدولة على الرعاية الصحية والتعليم للشباب والأطفال يعتبر استثمارا في المسقبل، مشيرا إلى أن توفير تعليم جديد للأطفال ورعايتهم صحيًا يأهلهم إلى أن يكونوا أفرادا ناجحين قادرين على بناء الوطن وتحمل المسؤولية مستقبلا.

وأضاف البنا لـ"الوطن"، "نشكر الدولة على رعايتها للجميع، ونحتاج إلى مزيدا من المخصصات المالية والتركيز على التعليم والصحة العامة، خاصة الأطفال والشباب في سنواتهم الأولى"، مؤكدا أن رعاية النشء والاستثمار فيهم يعتبر أهم من الاستثمار المعنوي الملموس في رأس المال وإنشاء المصانع.

وأوضح البنا، أنه يجب أن يتم المضي قدما بالتوازي في الإنفاق على الصحة والتعليم وتخصيص مزيدا من الأموال في هذا الشأن وتخصيص الاستثمارات لإنشاء البنية التحتية والمصانع وغيرها، مؤكدا أن الدراسات العالمية تقول:" الاسثمار في البشر مردوده أعلى في التنمية ولا يقل أهمية عن الاستثمار في إنشاء البنية التحتية والمصانع".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماما خلال الـ20 عاما الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيها فقط في عام 2000، وصل لأكثر من 3000 جنيه في 2020.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه في مجال الصحة عام 2000، واليوم أصبحت تنفق 93.5 مليار جنيه، كما كانت الدولة في العام 2000 تنفق 20.4 مليار جنيه على التعليم، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.

وتابع مدبولي: "عملنا دراسة عن اللي بتصرفه الدولة على المواطن، حتى يصل لـ20 عاما، وهم فئة عددهم 44.7 مليون نسمة، وجدنا أنّنا ننفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل شخص سنويا".