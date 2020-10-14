محافظ الإسكندرية يكشف سبب الهبوط الأرضي بشارع 45

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع 45 بمنطقة ميامي، لم يسفر عن أي خسائر، لافتًا إلى أنه عمقه وصل إلى 5 أمتار.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهبوط بلغ عمقه نحو 5 أمتار وقطر 5 أمتار، مرجحًا حدوثه بسبب كسر في ماسورة الصرف الصحي أو مياه الشرب، وأشار إلى أنه جاري فحص منطقة الهبوط، لمعرفة السبب والتعامل معه على أن يتم ردم الهبوط وعودة حركة المرور بالطريق مرة أخرى، موضحًا أن مديرية الطرق نصبت كردونًا حول موقع الهبوط في وجود جميع الأجهزة المعنية.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي المنتزه بحدوث هبوط أرضي بشارع 45، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة وإدارتي الطرق والمرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق كبير في منتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات أو خسائر في السيارات، وجرى إخطار شركات المرافق "الصرف الصحي- مياه الشرب- الغاز" لمعرفة أسباب الهبوط.